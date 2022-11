Cristiano Ronaldo attacca il Manchester Utd: «Mi sento tradito»

(LaPresse) - Cristiano Ronaldo attacca duramente il Manchester United e l'allenatore della squadra in un 'intervista "La società mi ha tradito, non rispetto ten Hag perché lui non ha mostrato rispetto per me. Il club ha provato a forzarmi ad andarmene", ha detto il campione portoghese. "Valuteremo una risposta dopo che saranno stati chiariti tutti i fatti", fa sapere lo United. L'addio di Cr7 a gennaio sembra ora inevitabile ma il club pensa anche a una multa pesante. Il rapporto con i Red Devils è chiaramente al capolinea, anche per le pabchine riservate a Ronaldo tra cui quella clamorosa con il Tottenham con l'attaccante che ha lasciato polemicamente il campo prima del fischio finale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 18:29

