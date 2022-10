X Factor 2022, Cinzia Zaccaroni canta Glory Box dei Portishead

Cinzia Zaccaroni, insegnante di canto, 34enne bolognese, ha conquistato Dargen D’Amico e il pubblico dell’Allianz Cloud con la sua voce precisa ed elegante, portando sul palco dei Bootcamp - ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - un’intensa versione chitarra e voce di “Glory Box” dei Portishead. Una performance cha ha catturato tutti subito, fin dall’attacco con il fischio a riprodurre gli archi del brano originale. Passa così alle Last Call dove si giocherà tutto per accedere ai Live Show.

Immagini concesse da Sky

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 11:42

