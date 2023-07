Sinead O'Connor e la confessione su Fb: «Sono sola, malata e vivo in un motel»

Sinead O'Connor, la cantante di "Nothing Compares 2 U" morta mercoledì 27 luglio a 56 anni, nel 2017 pubblicò su Facebook un video choc che mise in allarme i fan. «Sono da sola», «tutti mi trattano male» e «sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe», disse in lacrime in un video di 11 minuti «Vivo in un motel Travelodge in New Jersey», dice la O'Connor.

«Sono da sola. E non c'è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita», aggiunge. «Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perchè faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma: all'improvviso tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male».

