"Pagato per uccidere": su Sky Crime la docuserie sui "delitti su commissione"

In arrivo dal 21 novembre, ogni martedì alle 22:00, su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW) "Pagato per uccidere" con Chiara Ingrosso.

Nella docu-serie quattro casi di persone comuni che, portate all’estremo dalla disperazione o dalla tentazione di liberarsi velocemente di qualcuno, hanno assoldato killer non professionisti, ma non meno privi di scrupoli, per eliminare qualcuno di sgradito. Come il caso di Ilenia Fabbri, la donna uccisa da un sicario ingaggiato dall’ex marito.

Il "delitto su commissione" è una pratica comune nel mondo malavitoso, ma cosa succede quando a usufruirne è una persona comune? Ex partner capaci di condurre al lastrico, genitori oppressivi, colleghi che ambiscono a "rubare" il posto degli altri.

I primi due episodi di saranno in contemporanea anche su Sky Documentaries.

