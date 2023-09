Lucca Comics & Games, arriva “Five Nights at Freddy's”: Favij presenta la proiezione

Tra gli annunci di Lucca Comics & Games 2023, c'è anche l'atteso evento di presentazione del film Five Nights at Freddy's di Emma Tammi. Tratto dal fenomeno dei videogiochi horror, il nuovo film targato Blumhouse uscirà in anteprima nazionale il 31 ottobre e dal 2 novembre solo al cinema per Universal Pictures. Five Nights at Freddy's sarà presentato a Lucca con una proiezione speciale alla presenza di un ambassador d'eccezione come Favij, creator tra i più popolari e icona del mondo dei videogiochi. Riuscirete a sopravvivere per cinque notti?

Five Night's at Freddy's sul grande schermo

Il terrificante fenomeno dei videogiochi horror diventa un evento cinematografico da brivido: Blumhouse - la casa produttrice di M3GAN, The Black Phone e The Invisible Man - porta Five Nights at Freddy's sul grande schermo.

Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi (The Wind, Blood Moon) ed è scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback. Gli iconici personaggi animatronici del film saranno creati dal Creature Shop di Jim Henson. Five Nights at Freddy's è prodotto da Jason Blum e Scott Cawthon.

