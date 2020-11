ARF! I fumetti in festival streaming: Dave Johnson, Gloria Pizzilli, Luigi Critone, ​Werther Dell’Edera in performance live

ARF il Festival del Fumetto di Roma con un hashtag torna in gioco e si riconverte online per rispettare i dettami dell'ultimo Dpcm. Modifica perciò il titolo da Qualcos’altro! a #Qualcosaltro! tra dirette e streaming dal 20 al 22 novembre 2020 . Ecco il programma aggiornato:

venerdi 20 novembre alle ore 17 - RIFF + MeFu + Moleste: come il lockdown unisce il mondo del fumetto.attraverso tre nuovissime realtà associative nate nella seconda metà del 2020: RIFF - Rete Nazionale Festival di Fumetto, la prima associazione nazionale di categoria (fondata da ARF! Festival, Napoli Comicon, Etna Comics, Lucca Comics & Games e Treviso Comic Book Festival); MeFu - i Mestieri del Fumetto, gruppo di ricerca sulla situazione economica dei creatori di fumetto in Italia; Moleste, il collettivo delle autrici italiane per la parità di genere nel fumetto.

sabato 21 novembre alle ore 17 - Quel che stavamo cercando con Alessandro Baricco (parole e voce) e Gloria Pizzilli (visioni e disegni). Il nuovo lavoro di Baricco, 33 frammenti che rileggono la pandemia in chiave mitica, raccontati dal segno carnale e sinuoso della Pizzilli, pluripremiata fumettista e illustratrice toscana che realizzerà “in tempo reale” un’opera ispirata alle suggestioni dell’audiolibro.

domenica 22 novembre alle ore 17 - Live Performing: in diretta da Parigi, Luigi Critone disegna “live” ispirandosi al suo ultimo libro a fumetti Aldobrando (novità Coconino Press), raccontato dalle parole di Gipi, sceneggiatore dell’opera già uscita in Francia per Casterman, con la moderazione di Mauro Uzzeo.

domenica 22 novembre alle ore 18 - Live Performing dal suo studio romano, Werther Dell’Edera disegna “live” ispirandosi alla sua ultima serie a fumetti Something is killing the children (Edizioni BD), bestseller negli Stati Uniti, già due volte sold out, raccontato dalle parole di Francesco Artibani, con la moderazione di Gud.

Tutte le dirette streaming potranno essere seguite sulla pagina Facebook di ARF! e su VVVID.it

La mostra in omaggio: CoVertine di Dave Johnson - star internazionale di Marvel, DC Comics e Dark Horse, vincitore dell’ambitissimo Eisner Award - prevista al Mattatoio diventa un contenuto digitale esclusivo, scaricabile solo da chi si iscrive (gratuitamente) ai 4 webinARF (tramite Eventbrite) e unicamente durante i 3 giorni di evento in streaming.

COme VIte Distanti Compendium: 6 mesi dopo. Il Compendium racconta e “aggiorna” “COme VIte Distanti” il progetto solidale ideato e realizzato durante il lockdown della scorsa primavera da ARF! Festival, in collaborazione con PressUp, a sostegno della raccolta fondi per l’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, grazie al quale sono stati donati 62.385 euro e che ha unito in un unico libro (vincitore del Premio Boscarato 2020 del Treviso Comic Book Festival) oltre 80 autori della Serie A del fumetto italiano. Il Compendium sarà acquistabile in due versioni: online solo il 20, 21 e 22 novembre oppure in modalità “combo” abbinato alle ultime copie di «COme VIte Distanti» in vendita negli stessi 3 giorni, in quattro esclusivi punti vendita di Roma: Forbidden Planet (Re di Roma), Libreria Giufà (San Lorenzo), FOX Gallery (Largo Argentina) e Nero di China (Colli Albani).

150 opportunità di vero lavoro - La Job ARF! curata da Daniele “Gud” Bonomo, dedicata alle job opportunities tra autori esordienti e case editrici diventa interamente digitale: tutte le call dell’edizione 2020 di questa efficacissima sezione di ARF! Festival (che da sempre fa incontrare domanda e offerta, creando VERO lavoro) lanciate sin dalla scorsa primavera, hanno fatto pervenire 1.248 portfolio che - una volta preselezionati - hanno infine portato a fissare 150 colloqui on-line che avverranno con Bao Publishing, Feltrinelli Comics, Editoriale Cosmo, Il Castoro, Tunué, Shockdom, Eris Edizioni, Becco Giallo, Bugs Comics, Sinnos, Edizioni NPE, Noise Press, Edizioni Segni d’Autore, Diabolo e Lavieri.

ARF! è realizzato anche grazie al sostegno della Regione Lazio, della CCIA di Roma e di Unioncamere Lazio

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 19:53

