(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2024 "Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo". Lo ha detto Jannik Sinner nella sua conferenza stampa a Roma. "E' un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival", ha concluso il fresco trionfatore dell'Australian Open, che nei giorni scorsi aveva ricevuto un invito di Amadeus a salire sul palco dell'Ariston. Fonte video: Supertennis Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA