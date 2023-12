Federica Brignone vince il SuperG di Val d'Isere firmando la 24ma vittoria in Coppa del Mondo. L'azzurra ha preceduto la norvegese Lie, terza Sofia Goggia, scesa in non perfette condizioni fisiche a causa di un sindrome influenzale. La Brignone eguaglia un mito come Gustav Thoeni nella classifica degli azzurri più vincenti. "Mi è venuto tutto bene, una grande giornata. La mia forza oggi è stata quella di spingere dopo ogni curva, attaccare al massimo”. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 21:41

