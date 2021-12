Roma, il sindaco Gualtieri al pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio VIDEO

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato oggi al tradizionale pranzo di Natale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. «Natale è un giorno speciale da vivere insieme. Una bella occasione per rilanciare il valore della condivisione e il dovere di prendersi cura dei più fragili. Grazie alla Comunità di Sant'Egidio per organizzare ogni anno questa iniziativa. Roma ha la solidarietà nel cuore», ha scritto Gualtieri su Fb.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Dicembre 2021, 18:10

