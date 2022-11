La musica di "Bella Ciao" è la colonna sonora del toccante video promosso dal Coordinamento donne Anpi per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nato da un'idea della scuola di danza Cinzia Scuppa di Jesi, in collaborazione con la Luna Dance Center di Ancona, è stato realizzato dal regista Mirco Bruzzesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 12:11

