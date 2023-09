Stupro Caivano, custodia cautelare per 7 minorenni e 2 maggiorenni

Per lo stupro nei confronti delle cuginette di 10 e 12 anni del Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di sette minorenni e due maggiorenni. Alle 11 alle Procura di Napoli Nord (in Aversa) si terrà una conferenza stampa.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri mattina a Palazzo Chigi il commissario per Caivano, Fabio Ciciliano. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sulle attività svolte finora dalla struttura commissariale e i successivi interventi in programma. Un focus è stato dedicato agli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio di Caivano. Il premier ha rimarcato l'attenzione del governo al tema e ha ribadito la volontà di coniugare il contrasto all'illegalità con la tutela dei nuclei famigliari in situazione di difficoltà economica e sociale.

