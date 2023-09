Stupro Caivano, eseguite 9 misure cautelari (7 minori e 2 maggiorenni) per le violenze sulle cuginette

Per lo stupro nei confronti delle cuginette del Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di sette minorenni e due maggiorenni. Alle 11 alle Procura di Napoli Nord (in Aversa) si terrà una conferenza stampa.

Meloni, ieri l'incontro con il commissario straordinario per Caivano

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto ieri mattina a Palazzo Chigi il commissario per Caivano, Fabio Ciciliano. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sulle attività svolte finora dalla struttura commissariale e i successivi interventi in programma. Un focus è stato dedicato agli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio di Caivano. Il premier ha rimarcato l'attenzione del governo al tema e ha ribadito la volontà di coniugare il contrasto all'illegalità con la tutela dei nuclei famigliari in situazione di difficoltà economica e sociale.