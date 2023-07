Roma, all'addio ad Arnaldo Forlani tanti politici e Mattarella

Funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo

Roma, 10 lug. (askanews) - Funerali di Stato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma, per l'ex leader della Democrazia cristiana ed ex presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, scomparso lo scorso 6 luglio a 97 anni. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, assente la premier Giorgia Meloni in partenza per Riga, per il vertice Nato di Vilnius. A rappresentare il governo, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini. In rappresentanza del Senato c'era Pier Ferdinando Casini.

"Democratico cristiano fino in fondo, europeista, atlantista, ha cercato la pace e ha creduto profondamente nel valore dell'alleanza e non ha mai ritenuto che gli avversari politici fossero nemici, un lascito importante in tempi come questi molto travagliati".

Presenti tanti politici, da Lorenzo Guerini e Matteo Renzi a Nicola Zingaretti.

"Il suo rispetto anche per chi non aveva idee come le sue è stato un contributo importante alla sviluppo e al consolidamento della democrazia del nostro Paese" ha ricordato nell'omelia monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 20:13

