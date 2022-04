New York, spari ed esplosioni in metro a Brooklin: feriti. Panico in stazione

(LaPresse) - Diversi spari sono stati esplosi nella mattinata locale di oggi in una stazione della metro di New York a Brooklyn e diverse persone risultano ferite. Tredici persone sono state trasportate negli ospedali. Lo riferisce il dipartimento dei vigili del fuoco della città, spiegando che gli agenti hanno risposto a una segnalazione di fumo nella stazione lungo la 36esima strada, nella zona di Sunset Park e hanno trovato diverse persone colpite da spari e ordigni non detonati. Un sospetto indossava un gilet catarifrangente e una maschera anti-gas.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA