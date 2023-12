Imprenditore pulisce la sua Lamborghini con cartelle esattoriali da 50 milioni di euro

«La carta non si butta. Si usa. Soprattutto quella molto cara. Siate liberi di commentare con suggerimenti alternativi su come utilizzare carta che costa 50 milioni di euro». L'imprenditore Marco Melega ha provocato polemiche pubblicando su Instagram un video e foto in cui mostra "usi creativi" per cartelle esattoriali da 50 milioni di euro, ricevute dall'Agenzia delle Entrate. Le azioni provocatorie comprendono arrotolarle, usarle come carta igienica o pulire la sua Lamborghini. Dopo le reazioni contrastanti, Melega ha pubblicato un video di precisazioni, affermando che si trattava solo di una provocazione per sensibilizzare sul rapporto tra imprenditori e istituzioni, sostenendo che l'imprenditorialità dovrebbe essere supportata anziché ostacolata, specialmente in situazioni di potenziale contenzioso.

Chi è Marco Melega

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA