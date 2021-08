Green pass, controlli Nas: 37 sanzioni contestate, 19 a gestori locali

(LaPresse) Sono state 37 a oggi le sanzioni contestate dal comando carabinieri per la tutela della salute, nel corso dei controlli a livello nazionale in ristoranti, locali, palestre, piscine coperte, centri ricreativi e sale gioco sul Green pass. Diciannove di queste ai gestori delle strutture per non aver accertato il possesso della certificazione verde Covid da parte dei clienti. Ulteriori 18 violazioni - precisano i Nas - sono state applicate nei confronti degli avventori dei locali che non avevano il Green pass. Il 75% delle sanzioni rilevate nel corso delle verifiche dei carabinieri sono riconducibili a ristoranti, pizzerie e bar.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA