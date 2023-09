Violenza sessuale sui pazienti oncologici, arrestato un infermiere a Catanzaro

Un infermiere in servizio presso il reparto di Oncologia dell'ospedale “De Lellis” Ciaccio di Catanzaro è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di numerosi pazienti oncologici affidati alle sue cure. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, al termine di un'indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica del capoluogo, ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro.

Pazienti oncologici violentati

Nel corso delle indagini, svolte dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Catanzaro, sono state sentite diverse testimonianze che hanno confermato la sussistenza dei comportamenti dell'indagato, che avrebbe abusato delle condizioni fisiche e psichiche dei pazienti, affetti da gravi malattie oncologiche, costringendoli a subire atti sessuali contro la loro volontà, nello svolgimento del proprio servizio.

