Preso il daino “vagabondo” tornerà nei boschi con i cervi

Tornerà nei boschi, tra cervi, caprioli e muflone. Per il daino si pensa a un trasferimento nella foresta demaniale di Cerreta Cognole, nel Vallo di Diano, una delle più interessanti dell’Italia meridionale per la protezione di flora e fauna in via d’estinzione.

È terminato ieri notte, quasi all’alba, il vagabondaggio del daino che, nei giorni scorsi, era stato avvistato in vari centri abitati, come quelli di Sant’Angelo in Formis, di San Leucio, della Vaccheria. L’ungulato, un maschio di circa cinque anni in perfetta salute, è stato individuato in un terreno incolto di Casagiove dai carabinieri della stazione di via Bologna.

