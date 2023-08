Blitz dell'orsa Amarena con i cuccioli a San Sebastiano dei Marsi

Avvistamento ieri sera alle 21 a San Sebastiano dei Marsi, in provincia dell'Aquila, nel cuore del parco Nazione d'Abruzzo, Lazio e Molise. «Ci hanno avvisato che c'era l'orsa Amarena con i suoi cuccioli, li abbiamo visti mangiare le prugne e dopo essersi abbuffati sono scesi lungo la scalinata per andare verso il fiume. È stata una bella emozione, era parecchio tempo che non la vedevo da così vicino. La cosa più bella è stato vedere mamma orsa che proteggeva i suoi cuccioli e noi del paese tutti in silenzio ad aspettare che loro passassero perché ormai ci siamo abituati a loro e conviviamo senza urlare o corrergli dietro», dice Gemma Di Pietro, educatrice abruzzese di 32 anni, che ha girato il video.

