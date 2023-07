(LaPresse) "Come comunità civile siamo completamente sconvolti da quanto successo. Conoscevo la vittima solo di vista, non voglio entrare in giudizi fuorvianti. Vista la giovane età sicuramente è una tragedia nella tragedia". Così Stefano Zanelli, sindaco di Cologno Monzese, a proposito del delitto avvenuto nel Milanese: un uomo ha ucciso la ex fidanzata e poi si è costituito. Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Luglio 2023, 14:02

