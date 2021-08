No vax, fotoreporter preso a pugni

(LaPresse) - Ancora un giornalista aggredito: è successo alla manifestazione di docenti e personale Ata contro il green pass davanti alla sede del Miur in viale Trastevere a Roma. Vittima un giornalista di Repubblica, Francesco Giovannetti, che stava realizzando un servizio video. Alcuni manifestanti si sono avvicinati e hanno cominciato a minacciarlo, poi la violenza: una serie di cazzotti in faccia, fino a che i colleghi non sono intervenuti per dividerli. Il giornalista è stato portato via in ambulanza per ricevere soccorso medico, mentre l’aggressore è stato fermato e identificato dalla polizia. Nel parapiglia aggredito anche un videomaker di LaPresse.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA