Meloni: «Negli Usa non mi sono sentita Cenerentola, Biden ha detto: 'Mi sembra di conoscerti da tempo'»

«L'ultima cosa che mi ha detto Biden prima che poi uscisse mi ha detto La prima volta che ti ho visto ho pensato di conoscerti da molto tempo. Poi in questi momenti sono sempre abbastanza concentrata sull'obiettivo e quindi se qualcuno sospetta che io mi senta un po' come Cenerentola, no, non c'è questo. Tanto sono consapevole della nazione che rappresento e del ruolo che ho e sono concentrata su questo», le parole di Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro con Biden.

Giorgia Meloni è stata alla Casa Bianca per la prima volta da quando è diventata presidente del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 08:12

