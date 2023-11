Maltempo, mareggiata in Liguria distrugge ristorante a Camogli: il momento del crollo

Maltempo in Liguria. La struttura in palafitta di un ristorante sulla spiaggia di Camogli è crollata a causa della forte mareggiata che sta interessando il Levante genovese. Si tratta del ristorante 'Golfo Paradiso' vicino alla basilica di Santa Maria Assunta. È crollata anche una parte della struttura del locale 'Chiringuito' sulla spiaggia di Bogliasco. Al momento in entrambi i casi non si registrano feriti. A causa della forte mareggiata in corso la Protezione civile ha interdetto l'accesso alla passeggiata a mare di Camogli. Il picco della mareggiata è arrivato a fine mattina in Liguria e sta provocando gravi danni a tante strutture lungo tutta la costa da Levante a Ponente.

Il mare ha invaso anche la celebre piazzetta di Portofino creando allagamenti ai locali dei vip, sul lungomare di Chiavari ci sono allagamenti anche ad alberghi e altre strutture turistiche, mentre a Genova Nervi e a Genova Voltri la forza del mare ha raggiunto anche la strada statale Aurelia.

