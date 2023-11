Al Lucca Comics c’è Himorta, la cosplayer più seguita d’Europa: «Non chiamateci nerd, siamo pop»

Al Lucca Comics and games una delle cosplayer italiane più famose, Himorta, alias Antonella Arpa, nel 30esimo anniversario dell'evento dedicato a fumetti, serie tv e cinema e videogiochi, che racconta quanto sia cresciuta negli anni la passione per questi temi grazie anche a Lucca.

"L'ho vista crescere e quest'anno siamo arrivati a 300 mila ingressi quindi da una fiera di nicchia che raccoglieva i nerd oggi è da considerarsi pop, ci sono tantissimi appassionati grandissimo punto di raccolta anche dall'estero. Penso si collochi in top 5 a livello mondiale"

Intanto Himorta ha trasformato anche la sua vita in un fumetto: "Ho pubblicato 'La carta del fuoco' edito Mondadori e parla di me, è il sogno di ogni cosplayer diventare un supereroe e racconta la mia storia in quanto supereroina".

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA