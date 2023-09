La Lamborghini della Polizia sfreccia sulla pista del Gran premio di Formula Uno a Monza

La Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato chiude la parade del 94° Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza. Ecco le immagini.

Oggi, in occasione del 94° Gran premio d'Italia di Formula 1 a Monza, la Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato ha chiuso la parade dei piloti. La supercar, donata alla Polizia di Stato, svolge servizi di polizia stradale ed ha uno speciale allestimento volto a favorire il trasporto veloce di organi soprattutto quando non è possibile utilizzare l'elitrasporto. Dal 2004 la Lamborghini ha svolto 207 trasporti di organi e oltre 350 servizi operativi su strade e autostrade, ed è intervenuta in oltre 1.927 incontri di educazione stradale volti a diffondere la cultura della guida sicura.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 18:55

