'Just Beyond', torna R.L. Stine, autore di 'Piccoli Brividi': «I social? Fanno bene al mio ego»

Dal 13 ottobre su Disney+ arrivano gli otto episodi della serie Just Beyond, tratta dal mondo di R.L. Stine. Otto storie differenti, con un cast che cambia di puntata in puntata, realizzate dal team capitanato dallo sceneggiatore e showrunner Seth Grahame-Smith con lo scopo di intrattenere più che di spaventare. «Non sono un fan dell'horror splatter. - ci dice R.L. Stine - Mi piace l'horror divertente. Un horror che abbia una buona dose di intelligenza». «Ero molto emozionato al pensiero di questa serie. - continua l'autore - Per me era un'altra opportunità per spaventare le persone. Di solito spavento i ragazzi, ma con questa serie spavento tutta la famiglia. Mica male». Foto: Disney

LEGGI ANCHE: ‘Just Beyond’, R.L. Stine: «Un’occasione per spaventare non solo i ragazzi, ma tutta la famiglia»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA