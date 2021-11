Green pass, Cunial alla Camera: "Vi perdono anche se mi state discriminando"

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2021 "Volevo ringraziare questa istituzione che ha evidenziato come il green pass sia una misura burocratica e non sanitaria, permettendomi di essere qui a svolgere le mie funzioni e il ruolo di parlamentare eletta. La stessa regola messa dal Parlamento colpisce milioni di lavoratori colpevoli di essere nati liberi e sani. Oggi vi lancio l'arma più potente, io vi perdono anche se mi state discriminando come mai successo in quest'aula a nessun altro parlamentare, e come state facendo per tutti i cittadini trasformando i nostri diritti naturali e costituzionali in privilegi. Vi perdono". Così la deputata del gruppo Misto, Sara Cunial, intervenendo in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA