G20, la conferenza stampa di Draghi in 180 secondi

(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2021 La conferenza stampa del presidente del Consiglio Draghi racchiusa in 180 secondi. Tra i temi trattati, l'emergenza climatica, la riforma della tassazione globale e anche l'emergenza umanitaria in Afghanistan. "Non è stato facile, ma questo G20 è stato un successo" ha detto il premier in conferenza stampa. Ecco il video. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 15:27

