Firenze, stop affitti brevi in centro: ma spuntano gli studentati di lusso. «Fino a 1.800 euro per una stanza»

Nella nuova puntata di Farwest, in onda lunedì sera su Rai Tre, l'inchiesta sui prezzi degli affitti nel capoluogo toscano, tra il divieto di affittare la propria casa ai turisti e il boom dei prezzi delle stanze per gli studenti «Stop agli affitti brevi nel centro storico». È stato questo lo slogan con cui il sindaco di Firenze Dario Nardella ha imposto la stretta ai cittadini che - magari tramite qualche App dedicata - volevano affittare la propria casa ai turisti che vengono in vacanza in l'Italia.

Gli studentati di lusso

E in effetti i centri storici di molte città italiane si stanno letteralmente spopolando.

Immobili in cui una stanza può arrivare a costare 1800 euro. E che spesso ospitano turisti veri e propri, mentre magari giovani coppie fanno fatica a trovare case in affitto a prezzi accettabili sono costretti a spendere E Nardella, ai microfoni di Farwest - la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Salvo Sottile ogni lunedì sera su Rai Tre - ammette: «È vero. È un problema serio che dobbiamo affrontare».

