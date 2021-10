Verdone presenta la sua prima serie tv "Vita da Carlo", Claudio Baglioni incontra il pubblico - Il video diario della nona giornata alla Festa del Cinema di Roma

Nona giornata alla Festa del Cinema di Roma. Carlo Verdone è il protagonista assoluto con “Vita da Carlo”, serie comedy targata Amazon Prime Video in cui Verdone interpreta Carlo rivelando per la prima volta la sua sfera più intima. Nella sezione "Tutti ne parlano" è stato presentato “Red Rocket” di Sean Baker che racconta di un ex porno divo che decide di fare ritorno nella sua città di origine dopo anni di carriera da attore porno a Los Angeles.

Claudio Baglioni è stato protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico della Festa durante il quale ha parlato del suo amore per la settima arte – alla quale ha dedicato un intero album “Io sono qui”. Come evento ad Alice nella città, esattamente 12 mesi dopo l'uscita del primo capitolo “Sul più bello”- arriva “Sempre più bello” l'ultimo episodio della saga dramedy che vede questa volta una guest star d'eccezione: Drusilla Foer. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 23:08

