(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2023 “I cori razzisti nei confronti del collega Soumahoro sono gravissimi. Se pensate che oggi allo stadio è previsto il Daspo per chi comporta così, dovrebbe essere previsto com minimo anche per chi lo fa in Parlamento. Se qualcuno della maggioranza ulula e sghignazza ripetutamente durante gli interventi di Soumahoro a quel punto ho compreso ci fosse molto di più. E ieri mi sono stancato perché i vari presidenti non sono mai intervenuti”, le parole di Davide Faraone, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 17:01

