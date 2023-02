Fabio Volo e Vittoria Puccini, un film per salvare la coppia fuori dalla comfort zone

Frasi non dette, piccoli capricci, silenzi, voglia di crescere, ma in direzioni diverse. La coppia immaginata e scritta da Fabio Volo, nel suo romanzo Una gran voglia di vivere, viene trasformata in un film (dal 5 febbraio su Prime Video), per la regia di Michela Andreozzi, che sceglie lo stesso Volo per interpretare Marco, un ingegnere metodico ed abitudinario, la cui relazione di coppia con Anna – Vittoria Puccini - creativa che lascia il lavoro per la famiglia, entra lentamente in crisi. Nessun tradimento, non c'è burrasca, ma un mare calmo che negli anni ha rotto quella comfort zone. Lei vuole separarsi, lui no. E per cercare di dare nuova vita al rapporto, intraprendono, insieme al figlio, un viaggio on the road in Islanda.

