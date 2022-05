Eurovision: Il Volo ospite della seconda Semifinale, esce la nuova versione rock di ‘Grande Amore’

In occasione della seconda Semifinale di ‘Eurovision Song Contest 2022’, Il Volo torna sul palco della manifestazione. Gianluca, Piero e Ignazio, infatti, hanno rappresentato l’Italia nel 2015 con ‘Grande Amore’, brano che oggi indossa un nuovo abito. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, ‘You Are My Everything (Grande Amore)’ è la versione rinnovata del fortunato successo. Autentica sorpresa per i fan di tutto il mondo, la canzone mescola italiano e inglese con l’aggiunta dell’impronta rock sinfonica. A firmarla è il Maestro Enrico Melozzi, che ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento. Ne nasce un brano che, arricchito da una inedita energia rock, rinnova la traccia che ha segnato la carriera de Il Volo. Foto da Ufficio Stampa Parole & Dintorni – Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

