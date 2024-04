"Pomeriggio tristissimo per Camugnano e per tutta la provincia di Bologna. E' una sciagura veramente immane, si trattava di lavori non di manutenzione, ma di messa in opera di nuovi adeguamenti nella centrale. E purtroppo una turbina è esplosa", le parole del Prefetto di Bologna Visconti.

/ E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 22:23

