Elodie a 'La Confessione': «Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all'altezza di Marracash»

Peter Gomez nel salotto de La Confessione venerdì 15 luglio alle 22:45 sul NOVE intervista Elodie. L'artista romana ripercorrerà - in una puntata più lunga rispetto alle altre - gli episodi salienti della sua carriera. Dagli esordi come cubista e vocalist nelle discoteche, all'approdo alla 15esima edizione di Amici di Maria De Filippi, fino al palco del Festival di Sanremo, senza tralasciare i numerosi aneddoti della sua vita privata, come il rapporto con la famiglia, con l'ex fidanzato Marracash e l'attenzione ai diritti civili. Foto e video: WB

