La folle corsa del campione olimpico dei 400 ostacoli Warholm: sulla pista di atletica nudo in mezzo alla neve a -21 gradi

Un video diventato virale sui social, quello in cui il campione olimpico dei 400 ostacoli Karsten Warholm in Norvegia corre sulla pista di atletica completamente immersa nella neve. Sul suo profilo Instagram l'atleta ha postato il video dell'allenamento sulla pista del Bislett Stadion di Oslo, aperto appositamente per lui.

Warholm corre a torso nudo a 21 gradi sotto zero, circondato da cumuli di neve, contro i quali poi si va a schiantare soddisfatto a fine corsa. Lo segue, con tanto di cronometro, l'allenatore, Olav Alnes.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 17:09

