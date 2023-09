Anniversario 11 settembre, i rintocchi della campana alla commemorazione

Le immagini della commemorazione per il 22esimo anniversario dell'11 settembre a New York. Ecco il suono della campana durante la cerimonia.

Il rintocco delle campane, il minuto di silenzio: l'America ricorda oggi l'11 settembre di 22 anni fa con una serie di cerimonie in memoria delle 2977 vittime, morte nei due aerei mandati a schiantarsi contro le Torri Gemelle, quello quello al Pentagono e il quarto precipitato a Shanksville, in Pennsylvania. Oltre a quelli ufficiali, nei luoghi degli attacchi, numerosissimi eventi sono stati organizzati nelle caserme dei pompieri, nei campus universitari, nei municipi e in molti altri luoghi. Cittadini comuni, parenti delle vittime, primi soccorritori, militari, esponenti politici si sono riuniti sui luogo di tutti e tre gli attacchi questa mattina: a ground zero a New York, per la commemorazione al 9/11 Memorial and Museum, che si trova dove un tempo sorgeva il World Trade Center, e dove i parenti delle vittime leggono ogni anno i nomi dei loro cari scomparsi. Alla cerimonia è presente la vicepresidente Kamala Harris e il sindaco Eric Adams.

Ad Arlington, in Virginia, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha presieduto l'evento al Pentagon Memorial, mentre la first lady Jill Biden è attesa più avanti in giornata per deporre una corona di fiori.

Fonte video: NYCMayor Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 19:01

