Una veglia organizzata per i due ex fidanzati Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi in Veneto: è stata organizzata a Saonara, dove in chiesa si sono riuniti i fedeli dei due paesi dei giovani, Vigonovo (Venezia) e Torreglia (Padova).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 21:39

