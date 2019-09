I Caraibi del Lazio: ecco dove si trova il laghetto che fa innamorare i turisti

Chi l’ha detto che per visitare luoghi da sogno bisogna necessariamente affrontare lunghi viaggi? A due passi da Roma, ad esempio, c’è un posto paradisiaco che ancora in pochi hanno esplorato. È il Laghetto di San Benedetto, che si trova nel comune di Subiaco, tra i monti Simbruini. Non ci sono le palme e la spiaggia di sabbia bianca, ma l’atmosfera che accoglie i visitatori ha quel tocco di esotico che gli è valso l’appellativo di Caraibi del Lazio. Merito dell’acqua cristallina, di color verde smeraldo alimentata da una piccola cascata che nasce dal fiume Aniene. Tutto intorno una fitta vegetazione, in cui spiccano alti salici, pioppi, noccioli, e tante suggestive rocce ricoperte da muschi. Insomma, un angolo di paradiso da vedere almeno una volta nella vita. Foto: Kikapress Martedì 10 Settembre 2019, 13:26

