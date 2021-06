Escursioni nel verde e merenda in fattoria: la Tuscia a misura di bimbo

Con l’estate alle porte e la fine delle scuole, i più piccoli potranno vivere avventure all’aria aperta all’insegna del gioco, della scoperta e del gusto. In Tuscia, tutti i weekend di giugno, saranno proprio dedicati alle famiglie ed ai bambini gli ultimi appuntamenti di Tuscia Experience, promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo. Tante le attività, i laboratori e le occasioni per esplorare il meraviglioso territorio viterbese con tutta la famiglia. Proprio ai più piccoli è dedicata la giornata del 19 giugno; dalle 10.00, alle porte di Viterbo, la Fattoria Solidale di Alice accoglierà le famiglie per una full immersion nel mondo della produzione agricola solidale. Durante la visita, i bambini potranno avvicinarsi al mondo rurale, scoprirne i cicli e vivere una giornata indimenticabile all’aria aperta, dalla passeggiata nell’orto e nel frutteto, alla raccolta e alla merenda con prodotti locali. Foto via HF4 / Musica: Korben

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Giugno 2021, 17:06

