Arriva l'estate, ecco cinque spiagge campane dal mare cristallino da non perdere

Luoghi da sogno, dove è possibile godere di un mare eccellente. In Campania ce ne sono molti. Eccone cinque.Caratterizzata da ciottoli piccoli e molto chiari, lunga circa 65 metri, la spiaggia si trova in un’insenatura tra Marina del Cantone e il fiordo di Crapolla. Tra le grotte presenti nell’area, la più grande è quella di Recommone, conosciuta come Grotta dei pescatori in quanto unico luogo che offriva una zona d’ombra in cui poter ancorare. E’ raggiungibile attraverso un panoramico sentiero che inizia dalla spiaggia del Cantone e gira attorno al promontorio di Sant’Antonio.Lunga quasi 5 chilometri, la spiaggia è composta da soffice sabbia dorata, circondata dalla macchia mediterranea, situata a ridosso della parte settentrionale di Palinuro. Gode di fondali bassi e sabbiosi, ideali per i bambini che amano giocare in acqua. Bagnata da un mare cristallino, la spiaggia offre nelle vicinanze diversi servizi e garantisce d'estate la presenza di bagnini.È una spiaggia che dista poco da Marina piccola, a Capri, ma molto riservata. E’ ricoperta da un tappeto di ciottoli e immersa in uno scenario mozzafiato. Vi si arriva partendo dal paese e seguendo la suggestiva via Krupp, voluta dal magnate tedesco dell’acciaio innamorato dell’isola, da cui ha preso il nome. E’ una strada che si adatta al costone roccioso con tornanti a gomito e che offre panorami unici.A rendere particolarmente affascinante la spiaggia di Baia Arena è la bellezza della vegetazione presente e la vicinanza con il Parco del Cilento. L’arenile è caratterizzato da una sabbia chiara e sottile.Tra la primavera e l’inizio dell’estate è possibile ammirare un'esplosione di piante che avvolgono e colorano la spiaggia.Appartenente al Comune di Forio e situata nella costa occidentale dell'isola, è un paradiso termale naturale a due passi dal mare. La spiaggia di Sorgeto è rocciosa e nasconde un tesoro di benessere: in alcuni punti l'acqua sgorga calda dal sottosuolo. Bagnata da un mare cristallino e circondata da una natura selvaggia, è frequentata soprattutto da chi ama le terapie di bellezza e il relax.