Paolo Fox, l'oroscopo del week end della Befana. Vergine l'amore fa breccia, Capricorno e Bilancia pensierosi.



ARIETE 7

Bisogna iniziare a programmare una strategia vincente che vi porterà lontano. Questi primi mesi non saranno come quelli primaverili estivi che saranno una prima rata di fortuna. L'altra arriverà a dicembre.



TORO 8

Siete in trattative in amore? Molte di queste trattative nella seconda parte di gennaio andranno a buon fine.



GEMELLI 8

È un cielo che vi vuole bene. Avete le idee più chiare, anche in amore. Riguarda anche gli amici, i parenti. Le amicizie sono quasi più profonde dell'amore.



CANCRO 7

Abbiamo un periodo ancora un po' stancante. Ma nel 2020 riuscirete a togliervi di torno Saturno. Ma tutto quello che non avete risolto nel 2019, pesa ancora oggi. Pazienza.



LEONE 7

La Luna vi regala un'energia pazzesca. Bene il lavoro, dubbi in amore. Non si parla più come prima. Domenica vi potreste sentire un po' sbandati.



VERGINE 8,5

Spero che l'amore faccia breccia nel cuore. Inizio del 2020 che porta tante tante cose buone. Non giocate in difesa. La cosa bella per la Vergine è trovare una persona che vola libera in aria.



BILANCIA 6,5

Migliora la situazione sentimentale, ma siete un po' pensierosi. Vi siete stancati di fare le solite cose.



SCORPIONE 7

Sabato buona giornata, anche se a livello emotivo c'è qualcosa che non va. Se vi aspettavate un regalino in più, una promessa e non l'avete ottenuta, siete un po' arrabbiati.



SAGITTARIO 7,5

Fine settimana interessante. Sabato buone idee per il lavoro, oroscopo importante per i rapporti con gli altri. Domenica buona.



CAPRICORNO 6,5

Sono giorni di pensieri. Il Capricorno vuole vedere tutto ordinato e potrebbe riprendere amici poco sinceri. Bene domenica.



ACQUARIO 7

Attenzione agli alti e bassi. L'Aquario un giorno vuole sfidare il mondo e il giorno dopo ci ripensa. Bisogna andare avanti.



PESCI 8,5

Gennaio importante per le relazioni, non chiudetevi in casa. Se già avete una storia, è il momento di riavvicinarsi al partner. Sabato 4 Gennaio 2020, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA