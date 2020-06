L'Estetista Cinica e Paolo Stella protagonisti dell'estate: con il MegaTour sfida a colpi di like alla scoperta dell'Italia

Cristina Fogazzi, alias L’Estetista Cinica, e Paolo Stella sono protagonisti dell’estate italiana con MegaTour, un inedito e divertente viaggio alla scoperta dei borghi italiani. Da nord a sud, le due star del web attraverseranno l’Italia sfidandosi a colpi di fotografie e di like per aggiudicarsi la coppa VeraLab, ideata dal brand di cosmetica fondato dalla Cinica che è anche sponsor di questo evento che mescola esperienze fisiche e digital.



Il progetto rientra nell’iniziativa Estate nei borghi, ideata dal Touring Club Italiano per raccontare e promuovere i piccoli comuni certificati con la Bandiera Arancione, ossia quelle eccellenze d’Italia che si distinguono per la loro bellezza e unicità, per la dimensione umana e l’ospitalità d’eccellenza. La mission dell’associazione privata non profit TCI, infatti, è prendersi cura dell’Italia come bene comune da oltre 125 anni: la promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, dove la tutela del territorio e del patrimonio è connessa all’autenticità dell’esperienza di viaggio consentono la valorizzazione delle economie territoriali, fatte tradizioni artigianali, cultura e anche di prelibatezze enogastronomiche.



C’è qualcosa di speciale che unisce Cristina Fogazzi e Paolo Stella: un’amicizia profonda, un mix di follia e determinazione, il successo professionale raggiunto contemporaneamente, il web e un paio di libri al seguito, di cui gli ultimi ora in libreria. Lei con la ristampa della Guida cinica alla cellulite e lui con il suo secondo romanzo, Per caso (tanto il caso non esiste), si contendono le prime posizioni nelle classifiche editoriali e con lo stesso spirito di amichevole competizione hanno deciso di sfidarsi nel MegaTour.



I due protagonisti si presenteranno alla partenza del MegaTour in compagnia, costituendo due team i cui nomi sono citazioni e rimandi ai loro libri: Chiappe è formato ovviamente dalla Fogazzi con Fabrizio Politi e Cuore vede in coppia Paolo Stella e Stefano Guerrera. Quali sono le regole del gioco? Per ogni tappa, ognuna delle due squadre scatterà la propria foto che verrà pubblicata in maniera anonima sui canali social VeraLab e su quelli del Touring Club Italiano. I giudici saranno i follower, che voteranno con i like la loro preferita, decretando di volta in volta, l’immagine vincitrice.



Alla fine del MegaTour, la squadra che si porterà a casa più vittorie trionferà con l’ambita coppa VeraLab. Anche i follower avranno l’opportunità di vincere qualcosa di speciale, partecipando a una divertente caccia al tesoro alla ricerca dei nuovi libri di Cristina Fogazzi e Paolo Stella: alcune copie autografate della Guida cinica alla cellulite e Per caso (tanto il caso non esiste) verranno nascoste in luoghi misteriosi nei borghi visitati dagli autori. Se le aggiudica chi le trova. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 10:18

