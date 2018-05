Domenica in gita tra le vigne da Orvieto a Bagnoregio

Una gita speciale, all'insegna del gusto nella giornata di Cantine aperte. Domenica 27 maggio dalle 11,00 alle porte di Orvieto, nella frazione di Canale Nuovo la Cantina Custodi apre le porte alla degustazione dei suoi vini nello splendido scenario dei vigneti verdi sul cui sfondo splende il duomo di Orvieto. Nello spazio all'aperto si potranno gustare le pietanze locali preparate dalla Norcineria Oreto, un must della zona, i formaggi del caseificio Delrio di Bagnoregio e le rinomate ciliege di Celleno. Il tutto naturalmente arricchito dai vini Custodi tra cui spicca nei i bianchi il Belloro, un Orvieto classico doc (Procanico, Grechetto, Drupeggio, Verdello, Chardonnay). Tra i rossi impera invece l'Austero, un Merlot barriccato.

Se solo la degustazione vale la gita, è però consigliabile un tuffo nella cultura e nell'arte. Magari in mattinata dedicandosi una semplice visita al Duomo di Orvieto o all'affascinante città ipogea.Invece nel pomeriggio si può far rotta, dopo la sosta a Cantine aperte, nella vicina Civita di Bagnoregio.





Menù a Km Zero: - la degustazione dei formaggi sarà a cura del Caseificio Delrio in abbinamento a deliziose confetture artigianali

- La Norcineria Oreto proporrà Porchetta Orvietana, carne alla brace, patate fritte ed altre prelibatezze

- Ciliegie in collaborazione con il Comitato per la tutela e la valorizzazione della Ciliegia di Celleno

- Dolce a sorpresa

- Vini in degustazione: Belloro, Piancoleto Austero, Pertusa e Vino Spumante Rosè Brut.

Sarà possibile acquistare i bicchieri per la degustazione direttamente dai volontari AIRC - Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.

