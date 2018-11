WhatsApp: nuova opzione per rispondere in privato alle chat di gruppo

Natale, i regali si fanno anche al negozio Facebook

Tempo dianche all'interno di una, mese dopo mese, rivede le sue funzionalità e migliora o comunque continua a modificare le nostre abitudini legate alla messaggeria. Nel prossimo aggiornamento, previsto per, l'azienda controllata da, ha implementato l'opzione di rispondere privatamente ad uno degli utenti inclusi in una determinata chat di gruppo.Per farlo basterà tenere premuto il messaggio a cui s'intende rispondere, cliccare sull'icona in alto a destra del display e cliccare su "Rispondi privatamente". Considerata la quantità di chat collettive a cui ognuno di noi deve tenere testa, quelle scolastiche, lavorative, di amici, parenti e così via, l'opzione può servire ad evitare malintesi all'interno del gruppo, quando si vuole instaurare la conversazione esclusivamente con una persona, evitando chat parallele, e dunque un altro impegno. Nelle ultime settimane il servizio di instant messaging più usato al mondo ha presentato diverse nuove opzioni come l’introduzione degli sticker, la collezione di adesivi e l'arrivo della pubblicità, previsto per il prossimo anno.