Facebook down, WhatsApp down, Instagram down in tutto il mondo: secondo guasto della rete in un mese, cosa sta succedendo

La Ferragni e gli altri influencer in questo momento #whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/wYDITCKfxu — Cristian Iacono (@iacono_cristian) 14 aprile 2019

Quando capisci che la colpa non è della tua rete Wi-Fi. #whatsappdown #instagramdown pic.twitter.com/6mphUIvApf — Nicole Terlizzi (@TerlizziNicole) 14 aprile 2019

penso di non aver mai letto un twitterdown in tutta la mia vita #instagramdown #whatsappdown — 🌙𝑀arιanna (@stessobrivido) 14 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 13:24

. Dopo un mese dal blocco che aveva mandato ina rete sembra che la storia si stia ripetendo. I due social sono bloccati, non permettono agli utenti l'accesso, di aggiornare le pagine, vedere condividere contenuti. Anche l'app di messaggistica non sembra funzionare non inviando messaggi e non permettendo di riceverli.Lo scorso 13 marzo si è registrato il down più lungo della storia dei social, con ben 14 ore di down. Zuckerberg travolto dalle polemiche aveva risposto con una nota ufficiale spiegando le motivazioni del down e parlando di modifiche alla configurazione dei server, che hanno reso impossibile l'accesso ai servizi. Il fatto che tutti i social siano sotto l'egida di un'unica azienda rende quindi di conseguenza il blocco totale.Secondo il sito DownDetector, che monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo, il guasto, localizzato inizialmente tra Stati Uniti ed Europa, si è poi concentrato soprattutto in Europa e nel sud Est asiatico, in particolare in Malesia. Intanto, come sempre accade, su Twitter esplode l'ironia e il dibattito, di tutti coloro che si ritrovano su un social, solo in occasione dei down degli altri network.