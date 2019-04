WhatsApp, novità in arrivo: gli stati potranno essere condivisi anche come storie su Facebook

FAST NEWS: WhatsApp is going to allow the user to post status updates.. on Facebook, as story!

Sono ormai passati cinque anni da quandoha acquisito WhatsApp Inc., eppure la totale integrazione tra il social network più famoso al mondo e l'app di messaggistica istantanea appare ancora lontana. C'è però una novità in arrivo per gli utenti diche sono soliti aggiornare il proprio: gli stessi contenuti, presto, potranno essere condivisi automaticamente anche comesuA rivelarlo è il portale WABetaInfo su Twitter. La funzione è al momento ancora in fase di test e sarà rilasciata in una versione Beta. Prima che sia disponibile per tutti gli utenti, quindi, occorre attendere qualche settimana. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, sarà possibile condividere in pochi passaggi lo stato dianche suDifficile dire se questa novità sarà davvero apprezzata dagli utenti. Ce ne sono molti che utilizzano sia loche le, ma a giudicare dai commenti al tweet di WABetaInfo, non è questa la novità più attesa. Gli utenti, infatti, chiedono a gran voce nuove impostazioni sulla privacy e soprattutto il fatidico sfondo nero, che consente il risparmio energetico e un minore affaticamento degli occhi.