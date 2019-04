Facebook, WhatsApp e Instagram di nuovo attivi: cosa è successo nelle tre ore di down

Ultimo aggiornamento: 15:41

. Dopo untutti i social e le chat sembrano tornate funzionanti, per la gioia degli utenti che tra ironia e rabbia si sono scatenati nel corso della mattinata su Twitter. Il down che ha interessato i social di Zuckerberg arriva dopo appena un mese da quello che ha paralizzato i social per oltre 10 ore.Non sono ancora noti con certezza i motivi del disservizio, ma si crede che il down della mattinata abbia interessato solo i paesi Europei, dopo aver mandato in blocco, nelle ore precedenti gli Usa e l'Asia. Insieme al disagio degli utenti scatta ancora una volta la domanda cruciale sul cosa possa averlo causato.Qualche settimana fa Zuckerberg aveva dato la spiegazione su cosa era successo lo scorso 13 marzo, ma molti utenti non gli hanno creduto e sono anche nate delle teorie complottiste. Sul caso, poco prima del ripristino del servizio, Facebook ha commentato: «Siamo a conoscenza del fatto che alcune persone stanno riscontrando dei problemi ad accedere alla famiglia delle App Facebook. Siamo al lavoro per risolvere l'inconveniente quanto prima». Ma non sono ancora chiare le ragioni del guasto.