Un nuovo smartphone pieghevole e il primo Galaxy Note dell'era 5G. Ecco le novità Samsung

Novità perche presenta i nuovi prodotti top di gamma. L'azienda è salita sul palco di YouTube, per la prima volta dalla Corea del Sud, per mostrare al mondo la nuova linea di prodotti 'smart' di fascia alta. La kermesse virtuale imposta dalla pandemia di Covid-19, ormai una consuetudine nel settore tech, porta sotto i riflettori i nuovi smartphonesieme alla seconda versione de, oltre che allo smartwatch Galaxy Watch3 e ai nuovi auricolari Galaxy Buds Live.Una mossa dell'azienda coreana per riprendere una fetta di mercato, provato dalla pandemia. L'effetto Covid-19, infatti, secondo i dati recenti degli analisti di Canalys, nel secondo trimestre 2020 ha fatto scivolare Samsung al secondo posto della classifica dei produttori di smartphone, a beneficio di Huawei, diventato il leader mondiale del settore sulla spinta della rapida ripresa del mercato cinese. Cuore dell'evento di oggi è il Note 12 e il fratello maggiore, il Note 12 Ultra. I due phablet sono «progettati per la produttività, funzionano come un computer e permettono di giocare come un professionista», evidenzia Samsung. A renderlo possibile è la partnership con Microsoft, che offre una maggiore integrazione tra lo smartphone e i computer con Windows 10, ma anche la possibilità di avere nel palmo della mano 100 videogiochi della console Xbox. Il Note 12 ha uno schermo Amoled da 6,7 pollici, che salgono a 6,9 pollici nella versione Ultra. Quest'ultima ha un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 108 megapixel.