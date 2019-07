«YouTube spia i bambini»: in arrivo la multa milionaria

ha raggiunto un accordo con la Federal Trade Commission, l'autorità statunitense che tutela i consumatori, per aver violato la COPPA,dei dati federali dei bambini. Lo riferisce il Washington Post, chiarendo che tramite, servizio di video-streaming di, la società di Mountain View avrebbeche usavano la piattaforma,L'algoritmo registrerebbe le preferenze delper poi proporremirati di prodotti acquistabili. L'accordo tra le due società prevede una, la cui cifra non è ancora chiara, che Google dovrà pagare per aver violato la legge. La COPPA - Children's Online Privacy Protection Act - prevede infatti proprio il divieto di tracciamento e targeting di bambini al di sotto dei 13 anni. La questione passa ora nelle mani del Dipartimento di Giustizia.Il Washington Post aggiunge che questa decisione arriva dopo anni di reclami sporti controda parte di associazioni a difesa della privacy. Le denunce riguardavano alcuni canali, che la piattaforma sostiene essere destinati a persone di età superiore ai 13 anni, che offrono invece video diretti a bambini più piccoli, come filastrocche e cartoni animati e la relativa pubblicità.si è sempre difesa sostenendo che tali canali potevano essere visionati con l'approvazione dei genitori, ma di non poter stabilire effettivamente se tale approvazione fosse stata ricevuta dai visori o meno. Il Garante per la privacy italiano dovrà avviare un'indagine su, in merito all’utilizzo dei dati personali dei minori attraversoIl Codacons annuncia la presentazione di un esposto all’Autorità garante dei dati personali. Già in passato il Codacons ricorda di aver denunciato la presenza su Youtube di video dedicati ai bambini contenenti messaggi pubblicitari occulti, in grado di influenzare i minori, spiega il presidente, Carlo Rienzi. ''Ora, a seguito della violazione della privacy dei bambini accertata negli Stati Uniti, vogliamo che anche in Italia siano avviate indagini sul comportamento della società”. “In tal senso chiediamo al Garante della privacy di verificare se Youtube abbia violato le normative nazionale e comunitarie relative ai dati personali dei minori e, in tal caso, che elevi una maxi-sanzione nei confronti del colosso del web”, spiega Rienzi. Proprio su tali temi il Codacons incontrerà nei prossimi giorni il Garante per l’infanzia, sollevando il problema dell’utilizzo illegittimo di immagini e dati personali dei bambini su web e social network.